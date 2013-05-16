Диплом – Реклама

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Закрыт3 заявки104 просмотра

Здравствуйте!

Тема работы – Анализ эффективности наружной рекламы при проведении массовых спортивных мероприятий

Объем работы – 70-80

Срок работы – 16.05.2013

Стоимость?

12 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров