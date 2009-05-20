Диплом Релейная защита и автоматизация

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Закрыт4 заявки175 просмотров

ПОПРАКА В ЗАДАНИИ!!!

Тема: "Релейная защита и автоматика основного электротехнического оборудования АМЕЛЬскОЙ КЭС иркутской энергосистемы". Срок к 14 июня (обязательное условие).

Требования в файле.

Предоплата будет, установим контрольные точки.

Пишите стоимость работы в приват или сюда.

16 лет назад
legal
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров