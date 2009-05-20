Необходимо выполнить курсовой проект по ДМ - Расчёт привода цепного транспортёра. Исходные данные и требования к оформлению имеются. Записка 80 листов + 3 формата А1.... Срок - 10 дней. Свои предложения ...
Диплом Релейная защита и автоматизация
ПОПРАКА В ЗАДАНИИ!!!
Тема: "Релейная защита и автоматика основного электротехнического оборудования АМЕЛЬскОЙ КЭС иркутской энергосистемы". Срок к 14 июня (обязательное условие).
Требования в файле.
Предоплата будет, установим контрольные точки.
Пишите стоимость работы в приват или сюда.
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