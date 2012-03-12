Диплом, система контроля извещений

Тема: «Региональный аспект формирования политической элиты в современном обществе (На примере Кабардино-Балкарской Республики)» объем 80–90 стр Требования следующие: нужно использовать современных авторов, один из них это Дмитриев А.В., в конце написать свои выводы и предложения. Т.е. работа ...