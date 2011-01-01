Диплом соц. работа

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Закрыт17 заявок302 просмотра

Тема: Основные направления и технологии

социальной работы с неблагополучной семьей

есть кое какие наработки по диплому.все вышлю на почту

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$120
15 дней
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы