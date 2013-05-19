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Диплом: Социология
Здравствуйте.
Нужно написать диплом по социологии.
Тема: Ценностные ориентации и патриотические установки студенческой молодежи
Объем 50-60 страниц
Уникальность от 73% по системе антиплагиат.
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Параграф 1: Понятие ценностных ориентаций в трудах отечественных и зарубежных авторов (Нужны Мертон, Сен Симон, Барбер Параграф 2: Ценностные ориентации в воспитании патриотизма.
Срок 5-6 дней.
Цена 5000р
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