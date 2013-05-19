Диплом: Социология

$161
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Завершен2 заявки98 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом по социологии.

Тема: Ценностные ориентации и патриотические установки студенческой молодежи

Объем 50-60 страниц

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

От клиента:

Параграф 1: Понятие ценностных ориентаций в трудах отечественных и зарубежных авторов (Нужны Мертон, Сен Симон, Барбер Параграф 2: Ценностные ориентации в воспитании патриотизма.

Срок 5-6 дней.

Цена 5000р

Ждем ваших заявок

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$161
6 дней
Григорий,вы профессионал с большой буквы. Нам очень нравится с вами работать. Советуем Григория как ответственного специалиста.
Прекрасные проекты, оперативная проверка и оплата работ, качественная организация процессов сотрудничества. Спасибо Cheldip74 и лично Вам Дмитрий. Рекомендую

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад