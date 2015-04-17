Диплом срочный

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здopoвьecбepeгaющиe тexнoлoгии,кaк cpeдcтвo aктивизaции двигaтeльнoй aктивнocти дeтeй cpeднeдoшколят

70 страниц

дошкольная педагогика

есть план

нужна готовая или срочно писать.

есть требования по оформлению

сдать 20 апреля в 13-00 МСК

стоимость в рублях?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров