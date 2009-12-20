Диплом срочно.

Решение по двум вариантам: 4 и 8 Задание ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/7ix8or Стоимость: ? ждем от вас Сроки: ? назовите свои, реальные
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема Источники и методы формирования капитала фирмы. Срок 2 дня. Все замечания выделены. Пишите в личку или аську 269-619-392
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Предмет: Логистика Вид работы: курсовая Объем: как получится Вариант №8 Дополнительные требования: так как последние 2 задания нужно сделать на меллиметровке, нужно сделать их так, чтобы студентка могла легко перечертить Задание ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/UYGF4U (там файл *.docx, завтра будет ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить дипломную работу по финансовому менеджменту. Тема: «Оценка эффективности использования пластиковых карт в банковской системе РФ» (на примере ОАО «БинБанк») Требования: шрифт Times14, интервал 1,5, В работе должно быть введение, заключение, приложения. В ведении обязательно: актуально, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема: Экология Западной Сибири. Объем: 12-15 страниц. Срок: 09.12.2009, 8:00 Москвы. Заинтересовавшиеся пишите сюда или/и на [email protected] с пометкой "Экономическая география".Завершен14 лет назад
Предмет: Основы Внешнеэкономической деятельности. Тема: "Международная миграция капитала" Проверка на плагиат (Не менее 70 % оригинальности)! 1 глава-Теория 2-Анализ существующей ситуации на рынке. Таблицы, графики. к табл.-комментарии 3-Свои выходы из сложившейся ситуации,выводы Объём около 30 стр. Срок - 4 дняЗавершен14 лет назад
Нужно написать диплом по дизайну одежды. Есть методичка, вышлю по почте. Диплом нужен к 22.12.09 Стоимость ваша.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема: 1. Концепции бухгалтерской отчетности в России и международной практике 2. Аналитическое использование отчета о прибылях и убытках для оценки доходности организации 3. Особенности формирования бухгалтерской финансовой отчетности в субъектах малого предпринимательства. тему на выбор ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема: Производство и его факторы. Производственные отношения и экономические законы. Срок - до 14.12.2009. С Вас ориентировочный план и стоимость Ваших услуг.Завершен14 лет назад
Предмет: хирургия. Тип: курсовая. Тема: Хронический перелом проксимального эпиметафиза бедренной кости. Оформление ПОЛЯ СЛЕВА – 1 СМ, С ПРАВА – 2 СМ. сноски [2, C. 24] Шрифт 15, 35-40 стр ПЛАН РАБОТЫ: 1. Актуальность. Краткое введение – 4 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $220
Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине Японский язык. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Факультет: Восточная лингвистика Дисциплина: Японский язык Тема: Общие правила поведения женщины в деловой сфере Японии Объем: 70 стр., 2 главы, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад