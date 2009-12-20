Диплом срочно.

Предмет: Логистика Вид работы: курсовая Объем: как получится Вариант №8 Дополнительные требования: так как последние 2 задания нужно сделать на меллиметровке, нужно сделать их так, чтобы студентка могла легко перечертить Задание ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/UYGF4U (там файл *.docx, завтра будет ...