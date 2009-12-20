Диплом срочно.

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок467 просмотров
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Тема Источники и методы формирования капитала фирмы. Срок 2 дня. Все замечания выделены. Пишите в личку или аську 269-619-392

14 лет назад
katrin2101
Гость 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
RitaSV
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад
$40
1 день
Просто замечательный исполнитель. В максимально короткий срок сделала из отвратительного диплома вполне приличный. Всегда на связи и сразу же испраляет все замечания. Очень довольна сотрудничеством.
Спасибо за сорудничество! Замечательное общение быстрая оплата (пусть пока и частичная) но ведь еще и диплом не проверен. Очень довольна сотрудничеством. РЕКОМЕНДУЮ
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