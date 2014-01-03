Диплом СТО

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Завершен4 заявки128 просмотров

Необходимо написать работу по теме : проектирование СТО. Есть конкретное задание, т.е. привязка к району , парк и прочее. Кто может помочь, пишите.

11 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$200
14 дней
Спасибо за работу. С удовольствием продолжу сотрудничесво.Борис сделал диплом в короткий срок, все по требованиям. Рекомендую.
Отличный заказчик Всегда на связи, четкое задание и своевременная оплата Надеюсь на совместную работу Рекомедую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад