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Диплом: связи с общественностью
Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: PR в fashion индустрии
Количество листов: 40
Цена 3000р
Срок 5-6 дней.
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1)МОДА: СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ, ТРЕНДЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 1.1. Сущность моды как культурного явления. 1.2. Основные тренды, характеризующие Русскую моду. 1.3. Перемены в fashion-среде, вызванные мировым финансовым кризисом. 2) PR-ТЕХНОЛОГИИ В FASHION-ИНДУСТРИИ 2.1. Особенности fashion-бизнеса в России. 2.2. Создание благоприятного имиджа компании и брэнда
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