Диплом: связи с общественностью

$100
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Закрыт6 заявок138 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: PR в fashion индустрии

Количество листов: 40

Цена 3000р

Срок 5-6 дней.

От клиента:

1)МОДА: СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ, ТРЕНДЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 1.1. Сущность моды как культурного явления. 1.2. Основные тренды, характеризующие Русскую моду. 1.3. Перемены в fashion-среде, вызванные мировым финансовым кризисом. 2) PR-ТЕХНОЛОГИИ В FASHION-ИНДУСТРИИ 2.1. Особенности fashion-бизнеса в России. 2.2. Создание благоприятного имиджа компании и брэнда

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

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12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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