Диплом: таможенное дело

$108
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Завершен1 заявка123 просмотра

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: таможенно-тарифное регулирование импорта продовольствия, как инструмент обеспечения продовольственной безопасности РФ

Объем: 70 стр.

Уникальность от 65% по антиплагиату.

План есть. 1-2 глава утверждены куратором.

Методичку прилагаем.

Срок 9 дней.

Цена 6000р

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
25 дней назад
10 лет назад
$108
9 дней
Лида,как всегда хорошо справилась с поставленной задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за заказ. Работа оплачена, сотрудничаем дальше.

Заявки фрилансеров

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
25 дней назад
10 лет назад
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