Диплом Техническое обслуживание средств связи

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Тема работы: Организация связи в корпоративных сетях с применением цифровых АТС

Объём работы в печатных страницах: 46-50

План работы:

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Содержание, Техническое обоснование проекта,Общая характеристика ЦАТС, Расчёт телефонной нагрузки и оборудования

План размещения оборудование в автозале

Экономический расчёт

Техника безопасности и безопасность жизнедеятельности

Заключение

Список литературы

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14 лет назад
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Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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