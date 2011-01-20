Диплом туризм

Уважаемые фрилансеры, необходимо выполнить курсовую работу по криминалистике. Убедительная просьба отвечать только тем, кто имеет образование по уголовно-правовой специализации или по крайней мере имеет представление как выглядит протокол следственных действий. Вариант с 1 по ...