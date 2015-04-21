Надо написать дипломную работу по теме "Роль медицинской сёстры в пропаганде рудного вскармливания". Требования: 50 страниц 12 шрифтом, 3 части - общая, эксперимент, вывод. Прикладываю пример работы.
Диплом: Туризм
Здравствуйте.
Нужно сделать диплом.
Тема: Оценка эффективности деятельности и разработка предложений по развитию ООО "Турфирма Виктория"
Объем: 70 стр.
Уникальность от 65% по антиплагиату.
Цена 6000р
Срок 10–12 дней.
Ждем заявок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно выполнить 2 курсовых проекта. Задания здесь: disk.tom.ru/ad2psju Еще одна методичка во вложении.Закрыт10 лет назад
1) Всеобщая история 2) Кельтская культура как один из истоков средневековой западноевропейской культуры 3) до воскресенья этой недели (срок возможно сдвинуть) 4) 87% оригинальность план. 1 Варвары.……..………………………………… 1.1 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Приветствую вас дорогие фрилансеры. Нужно отрерайтить курсовую, что бы % уникальности текста был выше 50% ( антиплагиат проверка ). Тема Сбережения населения: проблемы и перспективы. Цену пишем сюда. Мне нужна максимально дешевая цена и удобоваримый ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт10 лет назад
все условия во вложении сумму пишите в рубляхРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Тема работы Анализ ликвидности акций на российском фондовом рынке Тип работы Дипломная (Выпускная квалификационная работа) Объем работы 65 страниц Предмет работы Фондовый рынок и инвестицииЗакрыт10 лет назад
Дисциплина: правоохранительные органы Тема: прокурорский надзор за исполнением законов субъектами предпринимательской деятельности Кол-во страниц: 25 Оригинальность: 70% Срок: 23.04.2015Закрыт10 лет назад
На 70 страниц Есть немного материала. И примерный план. Все пришлю в лс. Стоимость в рублях и срок?Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Предмет:Информатика и ИКТ Тема:Формирование системы базовых знаний по теории кодирования информации в рамках факультативного курса «Кодирование информации» на ступени среднего общего образования Требования к работе: Нужна практическая часть дипломной работы. Теоретическая имеется.требования в эл ...Закрыт10 лет назад
Необходимо написать курсовую работу по психологии Темы работы «Индивидуально личностные особенности лиц склонных к совершению особых тяжких преступлений против личности» Оформление по госту. Рекомендованный учебник ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад