Диплом: Туризм

$108
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Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Оценка эффективности деятельности и разработка предложений по развитию ООО "Турфирма Виктория"

Объем: 70 стр.

Уникальность от 65% по антиплагиату.

Цена 6000р

Срок 10–12 дней.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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