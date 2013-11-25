Диплом, улучшение дeятeльнocти opгaнa caмoyпpaвл.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка196 просмотров
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тема:Coвepшeнcтвoвaниe дeятeльнocти иcпoлнитeльнoгo opгaнa Mecтнoгo caMoyпpaвлeния — администрация округа.

на 80 стр

план есть, утвержден.

также требуется преддипломная практика на 30-35 стр

преддипломную по максимуму использовать во второй главе.

срузу нужны план и преддиплом.

главы - по 8 дней на главу

далее речь, рецензия, презентация.

на все: 1 месяц.

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Sergei_priority
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$215
11 дней
Работа сдана. часть оплачена. ждем замечаний. все хорошо.
Замечательный заказчик