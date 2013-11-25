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Диплом, улучшение дeятeльнocти opгaнa caмoyпpaвл.
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тема:Coвepшeнcтвoвaниe дeятeльнocти иcпoлнитeльнoгo opгaнa Mecтнoгo caMoyпpaвлeния — администрация округа.
на 80 стр
план есть, утвержден.
также требуется преддипломная практика на 30-35 стр
преддипломную по максимуму использовать во второй главе.
срузу нужны план и преддиплом.
главы - по 8 дней на главу
далее речь, рецензия, презентация.
на все: 1 месяц.
стоимость?
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