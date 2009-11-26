Диплом Управленческий учет

Название - "Управленческий учет как инструмент управления коттеджным поселком на примере Управляющей компании ООО "Жильё и офис".

Введение

Глава 1. Бюджетирование как современная система управления финансами предприятия

1.1. Основы бюджетирования и его место в системе управления финансами предприятия

1.2. Бюджетное управление компании, порядок формирования бюджета и основные взаимосвязи

1.3. Методика процесса формирования бюджетов организации

Глава 2. Практика управления финансами на основе бюджетирования УК "ХХХ"

2.1. Производственно-финансовая характеристика организации

2.2. Расчет бюджетов центров прибыли УК "ХХХ"

2.3. Перспективы финансового состояния по продуктам с учетом реализации сформированных бюджетов

2.4. Основные недостатки бюджетного процесса

Глава 3. Совершенствование управления финансами на основе использования методов бюджетирования на УК "ХХХ"

3.1. Материальное стимулирование и система ответственности в реализации процесса бюджетирования

3.2. Информационные технологии в бюджетировании

3.3. Рекомендации повышения эффективности процесса бюджетирования на УК "ХХХ"

Заключение

Прошу в работе раскрыть наиболее острые проблемы, связанные с управлением в

сфере обслуживания коттеджных поселков. Один из таких вопросов это, как

методически правильно производить начисления жителям, что принимать за расчетную

единицу: квадратный метр жилой площади дома или сотку земельного участка.

Хотелось бы добавить в работу фактические данные предприятия ООО "Жильё и офис".

В компании управленческий учет ведется последние 2 года. По запросу вышлю

необходимые данные.