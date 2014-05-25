Диплом: Управление

Все как всегда хорошо. Также хотелось бы особо отметить способность идти на встречу в сложившихся ситуациях, я предоставила неверный счет для оплаты, и деньги ушли на него. Спасибо, Дмитрий, за то, что не оставили меня с этой проблемой!