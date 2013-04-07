Диплом – Управление персоналом

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Здравствуйте!

Требуется выполнить диплом по предмету Управление персоналом.

Тема – Совершенствование организации рабочих мест управленческого персонала на примере туристской организации.

Объем – 80 стр.

Срок – 14 дней.

Стоимость?

12 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров