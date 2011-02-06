Диплом Выведение нового товара на рынок

Первый раз сотрудничаю с Элеонорой, в целом сотрудничеством очень доволен, диплом был написан на высоком уровне, в соответствии со всеми требованиями. Входе работы были небольшие просадки сроков, связанные с тем что Элеонора взяла одновременно два моих диплома, поэтому не могу отнести это к недостаткам сотрудничества. Рекомендую данного исполнителя всем, кто хочет получить качественно написанную оригинальную студенческую работу! Буду обращаться еще.