Диплом Вывод на рынок новой товарной группы

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Стратегия вывода на рынок новой товарной группы на примере ...

Нужен план.

Методичка во вложении.

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

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