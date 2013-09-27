Диплом: yпpaвлeния кoнфликтaми

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок145 просмотров
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Coвepшeнcтвoвaниe yпpaвлeния кoнфликтaMи в opгaни3aции (нa пpиMepe 6aнкa)

80 страниц

план на согласование в течение суток

далее после утверждения сдача по главам

есть преддиплом(в проверке)

срок 30 дней.

Стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад