Диплом (юридич.) – ОАО и ООО

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Закрыт5 заявок136 просмотров

Требуется написание дипломной работы на тему:

"Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью: место и роль в системе юридических лиц России".

Методичка – в приложении.

Также рассматриваем предложения по приобретению готовых работ не ранее 2010 года.

Заказ срочный. Срок сдачи – к 23:59 воскресенья по москве.

Ждем Ваших предложений с указанием цены.

14 лет назад
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Зачёт 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

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