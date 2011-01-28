Диплом юриспруденция

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Тема 1: МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (выявление) В СФЕРЕ МОБИЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

1. Криминалистическая характеристика: личность преступника, способы совершения, установка.

2. Типичные следственные ситуации

3. Особенности производства следственных действий.

ТТеперь требования к диплому:

Должен быть 60 страниц (+ - 20 страниц)

Могут быть приложения (таблицы какие-нибудь)

Посоветовала преподаватель взять книги Яблоковой и Ищенко "Компьютерные преступления"

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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