Диплом: Журналистика

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Нужно написать диплом.

Тема: Гедонистический риск в журналах для подростков

Объем 70-72 страницы

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

От клиента:

хорошая ,обьемная практическая часть, главное от вас профессиональное написание практической части,в нее входит контент анализ и проведение фокус группы.чем качественней практическая часть тем лучше. ну и естественно она должна быть обьемной то етсь максимальное задействование различных журналов их анализ.это важно.

Данные прилагаем.

Интересует цена-срок.