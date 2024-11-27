Требуется подготовить курсовую работу на тему: «Влияние литолого-гидродинамических особенностей залежи нефти на режим разработки и коэффициент извлечения нефти месторождения». Рассмотрим сроки выполнения задания. Объем и требования к работе уточняются при обсуждении.
Дипломна робота
Потрібно написати дипломну роботу за темою "Розвиток толерантності в учнів молодшого шкільного віку до осіб з особливими потребами"
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