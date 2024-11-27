Дипломна робота

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Закрыт10 заявок80 просмотров

Потрібно написати дипломну роботу за темою "Розвиток толерантності в учнів молодшого шкільного віку до осіб з особливими потребами"

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