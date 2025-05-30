Дипломна робота з "Енергетичне машинобудуванн"

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Тип роботи: дипломна робота;

Напрямок: 142 «Енергетичне машинобудування»;

Терміни: до 30.05.2025;

Обсяг: 50-80 сторінок.

Унікальність: 80%+;

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