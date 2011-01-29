Дипломная

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Закрыт2 заявки206 просмотров

Тема или краткое описание работы: Разработка супергетеродинного стереофонического УКВ-приёмника на основе микроконтроллера КР1878ВЕ1.

Количество страниц: 60

Срoк сдачи: 29.01.2011

Вид работы: Дипломная

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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