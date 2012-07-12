Вид работы: Дипломная

Предмет: Apбитражный пpoцесс

Тема работы: Пpoцессуальные сpoки в apбитражном пpoцессе

Количество страниц: от 60 и больше

Срoк сдачи: 12-07-2012

Дополнительные требования: Просьба ознакомиться с материалом в прикрепленном файле. Нужно дополнить теоретическим материалом, в особенности главы 2 и 3. Развернуть актуальность темы. Практический материал отсутствует целиком, надо добавить, основываясь на постановления ВАС РФ. Консультант и гарант не указывать, копии судебных актов мною будут приложены, если судебные акты по делам ВАС РФ.Количество источников основной литературы от 40 штук. Нормативно-правовых актов желательно от 20 штук. Судебных актов от 8 штук за 2010-2012 гг.. В конце каждой главы изложить свой вывод.