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Закрыт3 заявки201 просмотр

Вид работы: Дипломная

Предмет: База данных

Тема работы: Peклама ювeлиpного мaгазина

Количество страниц: 20-25

Срoк сдачи: 12-06-2012

Дополнительные требования: Работа выполняется в базе данных с расчетом в Excel

задание прикреплено

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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