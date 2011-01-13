Дипломная Бухучет

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Предмет: Бухучет

Тема или краткое описание работы: Анализ и учет экспортных операций Количество страниц: 60

Срoк сдачи: 26.12.2010 до 12 утра

Вид работы: Дипломная

Tип работы: Теоретическая с практикой

Первая глава сдана, всего в ней 12 листов

ГЛАВА I.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

1.1. Понятие экспортные операции

1.2. Нормативно-правовое регулирование

1.3. Документальное оформление экспортных операций

Требуется написать введение, главу 2,3, заключение

главы 2 и 3 с практикой по анализу и учету эк операций на примере

компании: создана в 2003 г входит в холдинг компаний, направление -

продажа металлопроката в Белоруссию и Украину. условия поставок в

основном FCA, анализ - указать долю экспорта в холдинге 15%, компания

ведет продажу только на внешнем рынке - 100% экспортер, соответсвенно в

учете раздельного нет. Рассмотреть подтверждение НДС по ставке 0%. шрифт

-times new roman, 14, интервал 1,5

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

DariaGl
Дарья 
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Была
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DariaGl
Дарья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад