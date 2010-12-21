Дипломная дизайн интерьеров

Дипломная.

специальности дизайн интерьеров.

Суть диплома заключаются,в следующем:

существует дом-дюплекс,одну его половину надо доработать,она состовляет

примерно 170кв.м,цоколь,1,2-й этаж+чердак.Имеются чертежи к этому дому в

распечатанном виде,исходников в электронном нету,отсканирую пришлю; так

же имеется технический паспортк проекту и фотографии дома: все стороны

фассада и внутр-х помещений.Цоколь,1-й и 2-й этаж уже сделанные по

идее,нитронут только чердак.Концепция этой работы состоит в

следующем:изначально дом был расчитан на 2-х человек,маму и сына, а в

итоге у каждого появилась личная жизнь и у мамы и у сына,поэтому кол-во

проживающих увеличилось ещё на 2-е человек,след-но хочется использовать

максимально функционально все помещения и комнаты этого дома,а так же

сделать к ниму пристройку небольшую.сроки сдачи,вернее защиты диплома

конец июня,но делатьнадо сейчас! ВСе имеющиеся материалы я пришлю на

почту это фотографии дома,чертежи и тех.паспорт.Сейчас могу прикрепить

конкретный состав диплома,конкретные требования института. Теперь

подитог,что нужно сделать в общем: это 3-д фассада и внутр. помещений +

чертежи начертить в авто-каде,+ пояснительная записка к диплому