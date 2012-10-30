Дипломная экономика

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Анализ и максимизация прибыли предприятия ( на примере ООО "УралХимСервис")

объем 85-95 стр

Содержание

Введение

1. Общая характеристика деятельности ООО "УралХимСервис"

1.1. Исторические аспекты развития, организационно-правовая форма предприятия

1.2. Анализ торговой деятельности

1.3. Характеристика персонала и оплаты труда

1.4. Экономико-финансовый анализ деятельности предприятия

2. Прибыль хозяйствующего субъекта: теоретические аспекты

2.1. Сущность и значение прибыли в условиях рынка, дискуссионные вопросы

2.2. Методическое обеспечение анализа прибыли

2.3. Проблемы и направления максимизации прибыли

3. Анализ и максимизация прибыли ООО "УралХимСервис"

3.1. Анализ динамики прибыли

3.2. Факторный анализ прибыли и расчет рентабельности

3.3. Оценка увеличения прибыли от открытия нового магазина

Заключение

Список литературы

срок диплома 20 октября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
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Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$175
14 дней
Отличная работа,+100 баллов!
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Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад