дипломная работа Тема- Организация и управление процессом распределения товара в торговой сети в ОАО"Глория Джинс" Глава1 Теоретические основы (тема) ...
Дипломная экономика
Анализ и максимизация прибыли предприятия ( на примере ООО "УралХимСервис")
объем 85-95 стр
Содержание
Введение
1. Общая характеристика деятельности ООО "УралХимСервис"
1.1. Исторические аспекты развития, организационно-правовая форма предприятия
1.2. Анализ торговой деятельности
1.3. Характеристика персонала и оплаты труда
1.4. Экономико-финансовый анализ деятельности предприятия
2. Прибыль хозяйствующего субъекта: теоретические аспекты
2.1. Сущность и значение прибыли в условиях рынка, дискуссионные вопросы
2.2. Методическое обеспечение анализа прибыли
2.3. Проблемы и направления максимизации прибыли
3. Анализ и максимизация прибыли ООО "УралХимСервис"
3.1. Анализ динамики прибыли
3.2. Факторный анализ прибыли и расчет рентабельности
3.3. Оценка увеличения прибыли от открытия нового магазина
Заключение
Список литературы
срок диплома 20 октября
оригинальность не менее 75%
Выбранный исполнитель
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