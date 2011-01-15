Дипломная электроника и автоматика физ установок

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Предмет: электроника и автоматика физ установок

Тема или краткое описание работы: Диплом "Высокоскоростные КМОП цифро-аналоговые преобразователи

Срoк сдачи: 15.01.2011

Вид работы: Дипломная

Tип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: Никаких особых пожеланий, нужна работа, которую можно защитить без особых проблем.

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

irina-igonova
Ирина 
51 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$250
15 дней

Заявки фрилансеров

irina-igonova
Ирина 
51 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад