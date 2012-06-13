Дипломная Электропривод

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Вид работы: Дипломная

Предмет: Электропривод

Тема работы: Peконструкция элeктропривода наcoса лaминарного oxлаждения полосы стана 2000 ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Срoк сдачи: 13-06-2012

Дополнительные требования: Основная часть проверена и одобрена руководителем проекта до пункта 1.5. Далее нужно провести расчеты по схеме замещения. В рыбе дальше идет расчет скалярной системы управления, а сейчас нужно векторное управление асинхронником. Преобразователь частоты нужно считать Siemens Micromaster 430. Расчет нужен только специальной части.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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