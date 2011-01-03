Дипломная Гражданский и арбитражный процесс

Предмет: Гражданский и арбитражный процесс

Тема или краткое описание работы: институт третьих лиц в гражданском и арбитражном процессе

Количество страниц: 50-60

Срoк сдачи: 03.01.2011

Вид работы: Дипломная

Tип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: РАБОТУ НЕОБХОДИМО ПИСАТЬ ПО УЖЕ УТВЕРЖДЕННОМУ НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПЛАНОМ (ПЛАН УКАЗАН ВО ВЛОЖЕНИИ). РАБОТА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ССЫЛКИ, В РАБОТЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ И СТАТЬИ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ, ТАКЖЕ РАБОТУ НЕОБХОДИМО ПИСАТЬ НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРАКТИКИ ЗА 2010ГОД). И ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, ТО ПРИСЫЛАТЬ ГОТОВЫЕ ГЛАВЫ РАБОТЫ ПО МЕРЕ ИХ ГОТОВНОСТИ.