Дипломная гражданское право

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Завершен4 заявки131 просмотр

Тема: «Категория необоснованной налоговой выгоды в налоговых спорах»

Объем: 70 листов (приложения не нумеруются)

план нужен 5-го октября утром.

работа нужна 15 октября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$185
8 дней
Отличный исполнитель!
10+++

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад