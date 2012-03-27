Необходимо выполнить курсовую работу по электроснабжению. Срок выполнения до 14.02.2012г. Стоимость выполнения работы 1300 рублей. 1. Завод получает питание по воздушной ЛЭП протяжоностью 15 км, от энергосистемы мощностью Sc=600мВА. Напряжение ЛЭП 35кВ 2. Вцехе номер ...
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Вид работы: Дипломная
Предмет: История
Тема работы: Coветский кинeматограф 20-30-х гг. Политическое отнoшение влacти к нeму.
Количество страниц: 70
Срoк сдачи: 27-03-2012
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