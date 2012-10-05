Дипломная Маркетинг

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Завершен4 заявки137 просмотров

Вид работы: Дипломная

Предмет: Маркетинг

Тема работы: "Анaлиз потpeбительского вocприятия бpeнда на рынке coков и coкосодержащих нaпитков нa пpимере кoмпании "Интepaгросистемы"

Количество страниц: 60

Срoк сдачи: 28-09-2012

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Anders_Schultz
Андрей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$250
10 дней
Андрей ответственно подходит к делу. Сотрудничеством доволен.
Спасибо Владимиру за приятное сотрудничество. Оплата в срок и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

Anders_Schultz
Андрей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад