Дипломная МВА стратегический менеджмент

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Закрыт3 заявки148 просмотров

Тема Разработка философии и стратегии развития центра водных видов спорта

объем 70-90

МГИМО

Программа : «Международный бизнес и деловое администрирование в индустрии спорта»

Обязателен международный аспект

срок до 01.03

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров