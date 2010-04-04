Дипломная по дисциплине "Дизайн". Написать главу.

Тема дипломной работы: Разработка наглядно-информационного пособия для учебной дисциплины дизайн.

(Работа предназначена для студентов Художественно-графического факультета)!!!

Необходимо написать главу:

Глава 2. Теория и практика создания методических пособий.

(Технические аспекты методических пособий, какие есть методические пособия, для чего нужны… В работе могут рассматриваться не только пособия по дизайну и ИЗО, но и других предметов).

Обязательно нужно использовать и указать:

- список литературы,

- материалы с сайтов,

- ссылки в тексте,

- иллюстрации по тексту (по теме)

Срок выполнения работы - 04.04.2010

Предлагайте стоимость в проект.

Подробности при личной переписке с кандидатами.

Оплата: Яндекс-деньги, WebMoney (R, Z).