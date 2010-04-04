Предыдущий исполнитель подвел. Задание в приложении. Срок на выполнение 2 дня. Пиши, пожалуйста, стоимость работы. Работа должна быть полностью авторской.
Дипломная по дисциплине "Дизайн". Написать главу.
Тема дипломной работы: Разработка наглядно-информационного пособия для учебной дисциплины дизайн.
(Работа предназначена для студентов Художественно-графического факультета)!!!
Необходимо написать главу:
Глава 2. Теория и практика создания методических пособий.
(Технические аспекты методических пособий, какие есть методические пособия, для чего нужны… В работе могут рассматриваться не только пособия по дизайну и ИЗО, но и других предметов).
Обязательно нужно использовать и указать:
- список литературы,
- материалы с сайтов,
- ссылки в тексте,
- иллюстрации по тексту (по теме)
Срок выполнения работы - 04.04.2010
Предлагайте стоимость в проект.
Подробности при личной переписке с кандидатами.
Оплата: Яндекс-деньги, WebMoney (R, Z).
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