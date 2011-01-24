Дипломная по финансам и кредиту

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок303 просмотра

Исполнитель подвел, поэтому размещаю еще раз

Вид работы: Дипломная

Специальность: Финансы и кредит

Тема работы: "Денежно-кредитная политика в РФ"

Объем работы в страницах А4: 70-80

Срок сдачи работы: 28 февраля

Наличие методички: есть

Наличие плана: нет.

План нужен к завтра

Пишите ЦЕНЫ

14 лет назад
lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$133
10 дней

Заявки фрилансеров

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад