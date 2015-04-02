Дипломная по педагогике

Дипломная работа по педагогике

Объем 50 стр.

3 главы, план утвержден

Студентка пробовала писать сама, но работу не принимают из-за 2 и 3 главы.

Первую главу не трогаем, все написано правильно, отредактировано, единственное исправить недочеты, в тексте работы все отмечено.

А дальше по 2 - 3 главе, написать либо заново со своими методиками и т.д., но естественно опираясь на теоретическую 1 главу, либо проработать соответствующий материал – выводы, обоснование, логичность и т.д.

Обязательно наличие диаграмм, таблиц

Уникальность работы 60%

Готовность на 12.04 (можно раньше)

Автору-исполнителю в помощь вышлю две диссертации для примера и образца по похожей теме.