Дипломная по программированию

ВУЗ - МИРЭА

Предмет - Программирование, Базы данных

Тема работы: Средcтва ПO для пpoектирoвания электpoприводов PТC.

Тема носит формальный характер, а суть задания - создать базу данных, содержащую исчерпывающую информацию об электроприводах, применяемых в робототехнике (база данных на SQL lite или аналоге, но не Access) а также написать клиент-серверное приложение (на С++), которое будет обеспечивать удаленную работу с этой базой на разных уровнях (по логину/паролю).

Работа нужна до конца месяца, файл с подробным заданием в приложении.

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