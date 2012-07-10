Дипломная по рекламе

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Закрыт6 заявок197 просмотров

Предмет, дисциплина: Реклама

Тема работы: Управление рекламными проектами в социальной деятельности (на конкретном примере)

Тип работы: Дипломная

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 80 ст

Срок выполнения: до 20 дней

Антиплагиат от 70%

Необходимо в первые 2-3 дня предоставить тему и план работы на утверждение.

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$94
15 дней

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад