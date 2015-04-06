Дипломная по социологии

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Вторая глава по социологии, Социологическое исследование. тема-"Роль отца в семье:стереотипы массового сознания".но для начала мне нужна программа исследования,ее должен одобрить руководитель для того чтобы можно было продолжить исследование.также мне нужна анкета,не из интернета,а составленная лично,12-15

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
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Был
9 лет назад
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