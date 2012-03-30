Дипломная Прикладное программирование

Вид работы: Дипломная

Предмет: C#, Прикладное программирование

Тема работы: Поисковая система

Количество страниц: 100-120

Срoк сдачи: 30-03-2012

Дополнительные требования: Общее описание: Разработать программный модуль для поиска текстовых документов, обеспечивающий следующие возможности: 1. Поиск по точному совпадению текста документа (названия, даты…) с поисковым запросом. 2. Поиск по совпадению слов документа со словами в поисковом запросе. 3. Поиск с использованием заранее определенных толковым словарей и словарей синонимов. 4. Выдача в качестве результата поиска информации о релевантных документах, включающей в себя информацию о частях документа, удовлетворяющих поисковому запросу. 5. Поиск должен быть настраиваемым. Разработать SDK для внедрения модуля в различные программные продукты. SDK должно включать в себя интерфейс для взаимодействия поискового модуля с модулями импорта документов из различных форматов, а также для работы со словарями синонимами и толковыми словарями (редактирование словарей). Для тестирования системы разработать приложение, модули импорта документов TXT, RTF, DOC, а так же набор контрольных примеров. Детальное описание: Используемый язык программирования: C#; для хранения словарей и текущих параметров поиска использовать базу данных, желательно использовать ORM (например MS SQL Server и Entity Framework).