Дипломная работа

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Методические указания во вложении.

Тема диплома: "Сравнительный анализ автоматизированных систем ДОУ"

в дипломе должно быть: введение, основная часть 2-3 главы, заключение, список лит-ры.

В самом тексте работы обязательны сноски на материал(литературу)

Теоритичские остновы сравнит анализа АС ДОУ. Степнь современной разработанности АС на современно этапе.

Описание и сравнение АС ДОУ (например таких как Ефрат, Бос-референт, Дело, 1С:Документооборот, Золушка, Optima-Workflow и т.п. ) . в сравнительном анализе неплохо было бы табличку привести по тем системам которые описаны.

сам диплом нужен к концу февраля.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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