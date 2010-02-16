Дипломная работа

Методические указания во вложении.

Тема диплома: "Сравнительный анализ автоматизированных систем ДОУ"

в дипломе должно быть: введение, основная часть 2-3 главы, заключение, список лит-ры.

В самом тексте работы обязательны сноски на материал(литературу)

Теоритичские остновы сравнит анализа АС ДОУ. Степнь современной разработанности АС на современно этапе.

Описание и сравнение АС ДОУ (например таких как Ефрат, Бос-референт, Дело, 1С:Документооборот, Золушка, Optima-Workflow и т.п. ) . в сравнительном анализе неплохо было бы табличку привести по тем системам которые описаны.

сам диплом нужен к концу февраля.