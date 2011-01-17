Дипломная работа

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Закрыт5 заявок183 просмотра

ТЕМА: управление затратами на предприятии.

ГЛАВА1 теоритические основы управления затратами на предприятии

1.1 понятие и классификация затрат

1.2 методы управления затратами

1.3 роль и место управления затратами в систеиме управления предприятия

глава2 анализ в системе управления затратами

2.1 организационно-экономические характеристики предприятия

2.2 процесс формирования затрат на предприятии

2.3 анализ управления затрами на предприятии

глава3 совершенствование мехонизма управления затратами

3.1 факторы влияющие на уровень и характер затрат на предприятии

3.2 рекомендации по совершенствованию управления затратами на предприятии

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14 лет назад
zakaz_rabot987
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rlida
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rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
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