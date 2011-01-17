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Дипломная работа
ТЕМА: управление затратами на предприятии.
ГЛАВА1 теоритические основы управления затратами на предприятии
1.1 понятие и классификация затрат
1.2 методы управления затратами
1.3 роль и место управления затратами в систеиме управления предприятия
глава2 анализ в системе управления затратами
2.1 организационно-экономические характеристики предприятия
2.2 процесс формирования затрат на предприятии
2.3 анализ управления затрами на предприятии
глава3 совершенствование мехонизма управления затратами
3.1 факторы влияющие на уровень и характер затрат на предприятии
3.2 рекомендации по совершенствованию управления затратами на предприятии
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