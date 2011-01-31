Дипломная работа

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Тема дипломной работы: "Формирование системы мотиваций и материального стимулирования в рамках организаций финансового менеджмента в организаций".

1раздел. Теоретические основы темы

20-25 страниц

2раздел. Экономический анализ.

1.

2.

3.

4.

3раздел. Улучшения

25 страниц

1. ..........

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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