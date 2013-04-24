Дипломная работа

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Тема:"Современные теоретические концепции государственного регулирования экономики и российская практика на примере МАУ «Территориальный Центр социального обслуживания населения г. Пикалево»

план сразу

12 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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