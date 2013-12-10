Дипломная работа

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Закрыт2 заявки140 просмотров

Здравствуйте. Есть отчет по практике. Тема диплома: Проект мероприятий по повышению уровня рентабельности в организации (на примере ООО «Носорог»). Нужна ТОЛЬКО ОДНА ГЛАВА -ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

МУ ПРИЛАГАЮ И ОТЧЕТ

СРОК 14.12

11 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров